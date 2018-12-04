0553 313 94 23

Kırşehir AK Parti belediye başkan adayları 2019

Kırşehir AK Parti belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? AK Parti'nin 2019 yerel seçimlerde Kırşehir'de yarışacak olan belediye başkan adayları araştırılıyor. AK Parti Kırşehir belediye başkan adayları kim? AK Parti Kırşehir belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı mı? AK Parti Kırşehir belediye başkan adayı çıkaracak mı?

04 Aralık 2018 Salı 16:21
Kırşehir AK Parti belediye başkan adayları 2019

Kırşehir AK Parti belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? AK Parti'nin 2019 yerel seçimlerde Kırşehir'de yarışacak olan belediye başkan adayları araştırılıyor. AK Parti Kırşehir belediye başkan adayları kim? AK Parti Kırşehir belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı mı? AK Parti Kırşehir belediye başkan adayı çıkaracak mı?

Kırşehir AK Parti belediye başkan adayları merak ediliyor. AK Parti 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti'nin Kırşehir belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Kasım Cumartesi günü aralarında Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan iller arasında Kırşehir yer almazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 dönüşü 21 ilin daha belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor. AK Parti'nin Kırşehir'de belediye başkan adayı çıkarmayıp MHP'nin Kırşehir belediye başkan adayını destekleyeceği de söyleniyor. AK Parti Kırşehir belediye belediye başkan adayı ve Kırşehir ilçe beleye başkan adaylarının kimler olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra netlik kazanacak.

MHP'nin Kırşehir belediye başkan adayı Onur Köksal olmuştu.

Kırşehir 2014 yerel seçim sonuçları

Kırşehir 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 41,2

CHP 25.6

MHP 16.9

İYİ Parti 10,1

HDP 4.7

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

MHP belediye başkan adayları 2019 listesi

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 16:21
  1. Kırşehir
  2. İzmir
  3. Diyarbakır
  4. Ankara
  5. ak parti kırşehir belediye başkan adayları
  6. ak parti kırşehir belediye başkan adayları 2019
  7. ak parti kırşehir belediye başkan adayı kim

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hafızlık sınavı ne zaman 2019?
    1. Hafızlık sınavı ne zaman 2019?
    2. Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    3. Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası
    4. Fenerbahçe'ye Valbuena'dan kötü haber
    5. "Türk askeri sandım ama bizi FETÖ'nün..
    6. HDP'li Selahattin Demirtaş ve Sırrı..
    7. Erdoğan, çaya davet ettiği öğrencileri..
    8. İsrail'in Lübnan sınırındaki "tünel"..
    9. Noterden sonra parayı ödemeyen..
    10. Görme engelliler için dijital Kur'an-ı..
    11. Kapalıçarşı'da altın
    12. Ormanlık alandaki kanalda erkek cesedi..
    13. Beşiktaş'taki terör saldırısı davası
    14. Göztepe'de şok sakatlık! Oyuna devam..
    15. İran Meclis Başkan Yardımcısı'ndan..
    16. "Ligde iyi bir durumdayız"
    17. Çaldıkları otomobilleri parçalarken..
    18. Durdurulan kamyonette, kaçak avlanan..
    19. Döviz kurları
    20. Visa ve Mastercard komisyonlarını..
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar