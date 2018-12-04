Kırşehir AK Parti belediye başkan adayları 2019

Kırşehir AK Parti belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? AK Parti'nin 2019 yerel seçimlerde Kırşehir'de yarışacak olan belediye başkan adayları araştırılıyor. AK Parti Kırşehir belediye başkan adayları kim? AK Parti Kırşehir belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı mı? AK Parti Kırşehir belediye başkan adayı çıkaracak mı?

Kırşehir AK Parti belediye başkan adayları merak ediliyor. AK Parti 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti'nin Kırşehir belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Kasım Cumartesi günü aralarında Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan iller arasında Kırşehir yer almazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 dönüşü 21 ilin daha belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor. AK Parti'nin Kırşehir'de belediye başkan adayı çıkarmayıp MHP'nin Kırşehir belediye başkan adayını destekleyeceği de söyleniyor. AK Parti Kırşehir belediye belediye başkan adayı ve Kırşehir ilçe beleye başkan adaylarının kimler olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra netlik kazanacak.

MHP'nin Kırşehir belediye başkan adayı Onur Köksal olmuştu.

Kırşehir 2014 yerel seçim sonuçları

Kırşehir 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 41,2

CHP 25.6

MHP 16.9

İYİ Parti 10,1

HDP 4.7

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

MHP belediye başkan adayları 2019 listesi