Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2019 taban puanları ÖSYM

ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. ÖSYM Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi taban puanları 2019, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2019 ne kadar? Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi YÖK atlas taban puanları tercih robotu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) 2019 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite hayalı kuran milyonlarca üniversite adayı 2019 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamalarını merak etmekte. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS hazırlıklarına başladı. Ağrı İbrahim çeçen üniversitesi (AİÇÜ) 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları... 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Ahi Evran Üniversitesi 2019 taban puanları, Ahi Evran Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2019, Ahi Evran üniversitesi taban puanları 2 yıllık, Kırşehir Üniversitesi taban puanları 2018 2 yıllık, Ahi Evran Üniversitesi taban puanları 2019, Ahi Evran Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2019, Ahi Evran Üniversitesi hukuk fakültesi taban puanları. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yayınlanmasa da tarihler az çok tahmin ediliyor. TYT sınavı ne zaman? Üniversiteye geçişte ilk sınav olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 AYT ve YDT sınavı 16 Haziran 2019’da yapılacak. Milyonlarca öğrenci 2019 ÖSYM YKS sınavına hazırlanırken bir yandan da üniversite taban puanlarının yanında üniversite başarı sıralası ve yüzdelik dilimleri merak etmiyor değil.

Ahi Evren Üniversitesi bölümleri

Antropoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Arkeoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Bahçe Bitkileri

(Ziraat Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Bitki Koruma

(Ziraat Fakültesi)

Coğrafya

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Çocuk Gelişimi(Yüksekokul)

(Sağlık Yüksekokulu)

Ebelik(Yüksekokul)

(Sağlık Yüksekokulu)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Felsefe

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul)

(Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu)

Hemşirelik(Yüksekokul)

(Sağlık Yüksekokulu)

Hemşirelik(Yüksekokul)(İÖ)

(Sağlık Yüksekokulu)

İktisat

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İslami İlimler

(İslami İlimler Fakültesi)

İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Makine Mühendisliği

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Makine Mühendisliği(İÖ)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Maliye

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Matematik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Eğitim Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Tarım Ekonomisi

(Ziraat Fakültesi)

Tarih

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarih(İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarla Bitkileri

(Ziraat Fakültesi)

Tıp

(Tıp Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı(İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Yüksekokul)

(Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi YÖK atlas tercih robotu için tıklayınız

Abdullah Gül Üniversitesi 2019 taban puanları

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019 taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri