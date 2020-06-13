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Aktüel

Kırsaldaki yangın acil durumlarında traktör arkası tankerler kullanılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Selendi ilçesine bağlı mahalleleri ziyaret ederek acil müdahalelerde kullanılacak olan traktör arkası tankerleri yerinde inceledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 15:25:10 -
Kırsaldaki yangın acil durumlarında traktör arkası tankerler kullanılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Selendi ilçesine bağlı mahalleleri ziyaret ederek acil müdahalelerde kullanılacak olan traktör arkası tankerleri yerinde inceledi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, personelle bir araya gelerek çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Başkan İnal, merkezde ve ilçelerde bulunan itfaiye amirliklerini ve müfrezeleri ziyaretlerinde yürütülen çalışmalar hakkında personellerden bilgi alarak fikir alışverişinde bulunarak daha iyi hizmet için kalitesini arttırmaya çalışıyor. Başkan İnal, Selendi İtfaiye Amirliğini ve İtfaiye müfrezelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Personelden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan İnal, yaptığı incelemelerinin ardından Selendi ilçesine bağlı mahalleleri ziyaret ederek acil müdahalelerde kullanılacak olan traktör arkası tankerleri yerinde inceledi. Başkan İnal, yapılan ziyaretler ve incelemelerin ardından personele işlerinde kolaylıklar diledi.

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