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Kırsaldaki çocuklar tiyatroyla buluşuyor

Van’ın Gürpınar Belediyesince hayata geçirilen “Bir Masal Bir Köy” projesi ile kırsal mahallelerdeki çocuklar tiyatroyla buluşuyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:24
Kırsaldaki çocuklar tiyatroyla buluşuyor

Van’ın Gürpınar Belediyesince hayata geçirilen “Bir Masal Bir Köy” projesi ile kırsal mahallelerdeki çocuklar tiyatroyla buluşuyor.


Fiziki çalışmaların yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da önemli çalışmalar gerçekleştiren Gürpınar Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayıp sosyal aktivitelerden uzak kalan çocuklar için proje başlattı. Proje kapsamında belediye tiyatro ekibi, çocukları mahallelerde ziyaret ederek eğlendirip güzel bir gün geçirmesini sağlıyor.


Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, gönül belediyeciliği kapsamında hayatın her alanında projeler geliştirerek vatandaşlara hizmet etmeyi sürdürdüklerini anlattı. İlçe kırsal mahallelerinde yaşayan çocukları özellikle sanat ve kültürel etkinlikle buluşturdukları “Bir Masal Bir Köy” projesini hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Tanış, “Bu projeyle tiyatroyu kırsal mahallelerde yaşayan çocukların ayağına kadar götürüyoruz. Program dahilinde ilçemizin 79 mahallesine de tiyatro etkinliğimizi götürmeyi hedefliyoruz. Her şey çocuklarımızın gülen yüzü ve mutluluğu için. Bu anlamda da ekiplerimiz durmadan özellikle kırsal mahallelerde bulunan çocukları tiyatroyla buluşturuyor” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:24
  1. sanat
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