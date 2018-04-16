Kırsalda bulundu... Sadece iskeleti kalmış

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Comburt köyü kırsalında kimliği belli olamayan iskelet haline dönmüş erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, iskelet haline dönen ceset köylüler tarafından bulundu.

Köylüler hemen jandarmaya haber verirken, olay yerine gelen Banaz İlçe Jandarma ekipleri gerekli incelemeyi yaptı.

ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Cesedin büyük bir bölümünün vahşi hayvanlar tarafından yenildiği saptanan ürkütücü olay sonrasında cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için iskelet Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cesedi bulan köylülerin jandarmaya verdiği bilgiler doğrultusunda, bulunan erkek cesedinin Uşak’ta ikamet eden aynı köyden akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaşın yaklaşık 3 aydır kayıp olduğu ve bulunan iskeletin ona ait olabileceği hakkında bilgi verdikleri öğrenildi.

Olayla ilgili Jandarma tarafından çok yönlü soruşturma devam ediyor.