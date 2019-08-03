Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programına başvurular başladı

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına başvurular başladığını söyledi.

İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkındaki 2019/30 No’lu Tebliğ, 2 Ağustos 2019 tarih ve 30850 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade ederek, "Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konularında başvuru yapılabilir. Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,Yenilenebilir enerji üretim tesisleri, Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımlarında destek programları arasında yer almaktadır. Program kapsamında proje üst limitlerinin konusuna göre 2,5 milyon TL ye kadar destek veriliyor. Başvuruların tebliğin yayım tarihinden itibaren 60 gün içerisinde 30 Eylül 2019 tarihine kadar www.tarimorman.gov.trinternet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak” dedi.

Kadıoğlu, Hibe programının hayırlı olmasını temenni ettiğini Kilis’e yatırımcılarını yatırım yapmaya davet ettiğini sözlerini ekledi.