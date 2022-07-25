Kirpik nasıl uzatılır? Uzun kirpiklerin sırrı

Bir kadın için kirpiklerinin güzelliği, en az saçlarının bakımlı ve sağlıklı durması kadar önemlidir. Peki şimdilerde herkesin, uzun ve kıvrık kirpiklere sahip olmak için başvurduğu İpek kirpik ya da kirpik perması gibi işlemler dışında, dikkat çekici kirpiklere nasıl sahip olabiliriz? İşte pahalı yöntemlere başvurmadan uzun kirpiklere sahip olmanızı sağlayacak basit kirpik uzatma yöntemi...

Belirli kürler uygulamakla güzel ve uzun kirpiklere kavuşabilirsiniz. Dikkat edilecek bazı önemli püf noktaları ise göz ardı edilmemelidir. Kirpik nasıl uzatılır, kirpik uzatmak için bitkisel kürler hakkında tüm aradıklarınıza cevap vermek gerekirse;

Doğal Kirpik Uzatma Yöntemleri

Yüzeysel olarak yapılacak kirpik bakımı‘nın başında; kirpikleri fırçalamak gerekir. Kirpik diplerinin uyarılmasını sağlayarak kan akışını hızlandırır. Böylece kendi kendini besleme işi hızlanır. Kaş fırçalarının iki taraflı olanlarının plastik dişli olan kısmı kirpiklerinizi fırçalamak için idealdir. Tek yöne doğru dipten dışarı doğru yapılmalıdır. Masaj etkisi sağladığını yaparken hissedeceksiniz. Her gözünüzdeki kirpikler için beşer dakika yeterli olacaktır. Bunun yanında parmak uçlarınızla yapılacak dairesel masaj da aynı işlevi görecektir.

Kirpikleri beslemek için satılan keratin içerikli koruyucu ve besleyiciler kullanmak bakım yapmak için etkili bir yoldur. Kirpik çıkarma etkisi olmasa da uzatmaya ve olanları korumaya yardımcı olur.

Beslenme; kirpik, saç ve kaş sağlığı için çok önemlidir. E vitamini bu konuda en önemli içeriktir. Biotin, A ve B vitaminleri ise yardımcı rol oynar. Ayçekirdeği, fıstık, fındık, ıspanak, balık, domates, zeytin, badem, soya, havuç, muz, toz acı biber, tereyağ, yumurta, esmer ekmek tüketmek sayılabilecek başlıca besinler arasında gelir.

Eskilerden beri en iyi bilinen kirpik beslemeye yarayan doğal ürün badem yağıdır. İçerdiği yüksek E vitamini açısından etkisini birkaç gün içersinde görmeye başlarsınız. Bir pamuğa damlatarak uygulayacağınız badem yağını dairesel masaj yaparak kirpik diplerine sürmeniz yeterli olacaktır. Tatlı badem yağı, makyaj yapmadığınız günlerde kirpik diplerinizde kalabilir. Temizlemek istiyorsanız ılık su yeterli olacaktır.

Zeytinyağı ise yüzyıllardır güzellik ve sağlık iksiri olması açısından kullanılabilecek doğal ürünler arasındadır. İçerdiği şifalı bileşikler ve E vitamini kirpik güzelleştirmede rol oynar. Asitsiz ve organik olması hem gözünüzü yakmaması hem de kirpiğinizi dipten uca beslemesi için önemlidir. Damlatılarak ya da kulak çubuğunun pamuğu ile uygulayabilirsiniz. 10 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıkayabilirsiniz.

Bir petrol ürünü olan vazelin ise sağlıklı kirpikler için en önemli üründür. Derinlemesine besleme ve uzatma garantidir. Gece uyumadan önce kirpik diplerine sürüp, fırça ile yaymanız ve birkaç dakika taramanız yeterli olur. Durulamaya gerek yoktur. Kendi kendine kirpik tarafından emilir. Nemlendirme özelliği ise sürekli çalışır. Böylece daha kısa sürede sonuç alırsınız.

Bir diğer kirpik uzatan yağ ise hint yağıdır. İçerdiği doymamış yağlar, E vitamini, mineraller cilt, saç, kaş ve kirpik bakımında kullanılır. Tercihen yatmadan önce sürmeniz tavsiye edilir. Uzun saatler kirpiklerinizde kalması, akmayarak sizi rahatsız etmemesi açısında önemlidir. Göze kaçırılmamaya dikkat edilmeli. Aksi halde görmede bulanıklık yaşayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda soğuk su ile yıkayarak hemen bir kâğıt mendil yardımı ile temizleyin. Her gün yapılması, çabuk sonuç alınmasını sağlar. Bakımınızı yaptığınızda uzun süre gözünüzde kalmasını istemiyorsanız kirpik diplerinize masaj yaparak yedirin. Yarım saat bekledikten sonra ılık su ile duruların.

Kirpik uzatan diğer bir formül ise yeşil yaydır. Günlük olarak, içerek tüketiyorsanız; fincanınızın dibinde kalan yeşil çayı bir pamuğa emdirmek usulüyle kirpik diplerinize sürebilirsiniz. Çay poşetini atmayarak, ılık olarak gözlerinizin üzerine koymak yine aynı işlevi gördürür. Ayrıca tüm göz çevresi cilt bakımınızı da yapmış olursunuz.

Yapıldıktan sonra kolaylıkla buzdolabında saklayıp uzun süre kullanabileceğiniz bir kür ise; bir tatlı kaşığı Türk kahvesi, bir tatlı kaşığı siyah çay ve yarım çay bardağı sudan oluşan karışımdır. Bunların hepsini bir cezvede koyup, bir taşım kaynatın. Tülbent yardımıyla süzerek bir kavanoza koyun. Kulak temizleme pamuğu ve kirpik fırçası yardımıyla, diplere ve tüm kirpiklerinize yedirin. Kullanıldıktan sonra durulamaya gerek yoktur. Kurumasını beklemeniz yeterli olacaktır. Yalnız çay ve kahvenin renginin çıkarak gözaltlarınıza bulaşması olabilir. Bulaşanları bir pamuk ya da mendil yardımıyla temizleyebilirsiniz.

Kış aylarında dudakların çatlamaması için kullanılan dudak kremleri, kirpiklerinizi nemlendirerek besler. İçeriğinde vazelin ve E vitamini olması ve sürülmesinin kolaylığı açısından her an elinizin altında olabilir.

Eczanelerde satılan kaş ve kirpik serumları içerdikleri kimyasallar bakımından göz sağlığınıza iyi gelmeyebilir. Alerjik reaksiyonlar ve çeşitli istemeyen sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden bitkisel yöntemleri seçmek her zaman yan etki görmemek açısından faydalıdır. Doğadan gelen şifa yöntemleri olduğu için zarar görmemeniz yanında yarar sağlamanız açısından hem cebinize hem de sağlığınıza iyi gelecektir.

Kürleri kullanırken ve bakım yaparken kirpiklere nazik davranmak önemlidir.. Kirpik kıvırıcı ve ısıtan aparatlardan uzak durulmalıdır. Bunlar kirpikleri kırarak, uzamasını engeller.

Aloe vera

Neden etkilidir: Aloe vera, saç ve kirpiklerin güçlendirilmesi ve beslenmesi için idealdir. Ne yapmalısınız: Taze bir aloe vera yaprağı alın, birkaç damla suyundan sıkarak kirpiklerinize uygulayın. Gece boyunca bekletin ve sabah gözlerinizi yıkayın. Etkisini arttırmak için aloe vera suyunu, hint yağı veya zeytin yağı ile karıştırın.