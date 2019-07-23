Kirpik dibi iltihaplanmasının nedenleri ve çözümü

Kirpikler yağ dokusu içeren köklere sahiptir. Bu kökler tahriş olduklarında yapıları gereği iltihap kapabilirler. 2 çeşit kirpik dibi iltihabı mevcuttur. Birisi korneaya yakın olan iç kısım, diğeride dış kısımdır.

Bazı iltihaplanmalar çok küçük çaplı olduklarından dolayı, fark edilmeleri uzun sürebilir. Gözünüzde bir farklılık hissettiğinizde, en kısa süre içeriisnde doktora başvurmalısınız.

Kirpik dibi iltihabının belirtileri

Kirpiklerin dökülmesi

Gözlerde hassasiyet

Göz kapaklarında rahatsız edici kaşıntı

Işığa karşı hassasiyet

Göz çevresindeki deride döküntü

Gözlerde yanma ve batma hissi

Yağlı ve yapışkan görünümlü göz kapakları

Temizliğin detaylı yapılmaması, derinin yağlı ve kirli kalması da iltihabı tetikleyen durumlardandır.Aynı zamanda kortizonlu ilaç kullanımı da kirpiklerinizde dökülme oluşturabilir.

Bu sorunların üstesinden gelmek için bitkisel tedavileri kullanabilirsiniz.

İltihap söken bitkisel tedaviler

Sarımsak, çok güçlü bir antibiyotik olduğu için diplerdeki iltihabı kurutma etkisi mevcuttur.

Ilık çayı, gözlerinizde bir süre bekletin. Her gün boyunca uygulayacağını bu yöntem, yağı ve iltihabı etkisiz hale getirecektir.

Patates ve salatalık rendesi, gözünüzdeki florayı tazeler ve mikrop kapmasını engeller.

Bunların yanı sıra en azından bir süre, yediğiniz ve içtiğiniz gıdaların fazla yağlı olmamasına dikkat edin.