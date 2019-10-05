Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist öldürüldü Tunceli'de etkisiz hale getirilen iki teröristin, kırmızı listede aranan Ayten Ene ile gri listede aranan Mehdi Kaplan olduğu bildirildi.

Tunceli'de etkisiz hale getirilen iki teröristin, kırmızı listede aranan Ayten Ene ile gri listede aranan Mehdi Kaplan olduğu tespit edildi.

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