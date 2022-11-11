Kırmızı soğanın faydaları nelerdir? Mor soğan suyu nasıl kullanılır, neye iyi gelir? Kırmızı soğan turşusu tarifi

Mor soğan

Vücuttaki kesikler ve yanık yaralarının üzerine mor soğan suyu sürmek, mikropları öldürmesi açısından önemli ve etkilidir. Şeker hastalığına karşı mor soğan yemek oldukça önemli ve etkilidir. Mor soğan safra kesesi salgısını arttıran özelliğe sahiptir ki bu da safra kesesinde taş oluşumunu büyük oranda önler. Soğan, içeriğindeki güçlü antioksidan sayesinde çok güçlü tedavi edici özelliği vardır. Yüzyıllardır neredeyse her ülkede farklı hastalıklara çare olarak kullanılan soğan, aynı zamanda yemeklerin de favori malzemesi.

Enfeksiyon problemleri ve daha enerjik bir yapı elde etmek ya da antioksidan etkisi yaratmak gibi birbirinden değişik faydaları ile kırmızı soğan oldukça önemlidir. Aynı zamanda kırmızı soğan ile beraber yüksek faydaları üzerinden mor soğan da farklı kullanım yöntemleri eşliğinde değerlendirilir.

Kırmızı Soğanın Faydaları Nelerdir?

Lezzetli olması ile beraber sağlığı üzerinden ön plana çıkan kırmızı soğan, farklı yemek kültürleri kapsamında değerlendirilebilir.

- Kan basıncını düzenleme konusunda etkilidir.

- Ayrıca kanı temizler ve kanın pıhtılaşmasını önler.

- Enfeksiyonlara karşı koruyucu bir özelliği bulunur.

- İçindeki kükürt ile beraber tümörün büyümesini ve yay alımını engeller.

- Cilt ve saç ile beraber tırnak açısından besleyicidir.

- Kırmızı soğan da yer alan folat depresyona karşı önlem alır.

- Ayrıca krom içerdiği için kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

- Güçlü bir antioksidan özelliği ve aynı zamanda antiseptik özelliği bulunur.

Mor Soğan Suyu Nasıl Kullanılır?

Öncelikle bir orta boy mor soğanı 4'e bölmek suretiyle hazır hale getirin. Daha sonra önceden kaynatılmış olan 2 klorsuz su bardağı içerisine soğanları atın. Daha sonra ocakta 5 dakika boyunca bekledikten sonra gün içerisinde rahatlıkla tüketilebilir. Özellikle öğlen ve akşam yemeklerinden önce bir bardak tüketmek sağlık açısından oldukça etkilidir. Düzenli olarak 15 gün boyunca bunu gerçekleştirmek mor soğan suyunun faydalarını en iyi şekilde alma imkanı verir.

Mor Soğan Neye İyi Gelir?

Mor soğan özellikle pek çok farklı faydası ile beraber son dönemleri yaygın olarak kullanılıyor.

- İdrar yollarındaki ağrıyı gidermek için kullanılır.

- Vücutta yaraların kesikler ve yanıkların üzerine bastırılarak kullanılır.

- Şeker hastalığına karşı oldukça etkili bir yapıya sahiptir.

- Safra kesesi salgısını artıran bir özelliği bulunur.

- Özellikle ayaklarda, ellerde ve bacak ile beraber karında şişliklere karşı iyi gelir.

- Mor soğan ve süt karışımı tansiyon düşürücü bir etki oluşturur.

- El ve ayak tırnaklarını güçlendirici bir etkiye sahiptir.

- Burun kanamasını durdurmak için kullanılabilir.

- Nasırları ortadan kaldırmak için özel yöntem ile değerlendirilir.

Bu şekilde birçok farklı faydası ile beraber hem kırmızı soğanı hem de mor soğanı, amaca uygun olarak değişik yöntemler üzerinden kullanabilirsiniz.

Mükemmel Mor Soğan Turşusu (Çabuk Turşu) Tarifi İçin Malzemeler

Yarım kiloluk kavanoz için;

4 adet mor soğan

Yarım tatlı kaşığı sumak

2 tatlı kaşığı kaya tuzu

3 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı limon tuzu

Elma sirkesi (Ortalama 1-1, 5 su bardağı kadar, kavanoz tamamen sirke ile dolacak)

Mükemmel Mor Soğan Turşusu (Çabuk Turşu) Tarifi Nasıl Yapılır?

Mor soğanlarımızı incecik halkalar halinde kesin (Resimdeki gibi)

Yarım kiloluk kavanoz içine bastırarak yerleştirin üzerine; sumak, kaya tuzu, şeker ve limon tuzunu koyup kavanozu tamamen elma sirkesi ile doldurun ağzını kapatın.

Şeker oranı fazla değil, tuz miktarından fazla olmalı tamamen sirkeli bir turşu olduğu için yani, şeker tadı olmayacak merak etmeyin, tereddüt etmeden deneyin yani☺

Evet Turşumuz hazır, ertesi gün yemeye başlayabilirsiniz

Çabuk tüketilen ve tüketilmesi gereken bir turşu olduğu için büyük kavanoz tercih etmeyin.

Yalnız elinizin altında, buzdolabınızda mutlaka bulunması gereken bir turşu

MOR SOĞAN VE SÜT KARIŞIMI

Mor soğan ve süt karışımını şimdiye kadar duymamış olabilirsiniz. Alternatif tıpta sıklıkla kullanılan soğan, sütle bir araya gelince mucizevi faydalar sağlayabiliyor. Soğan iltihapları kurutmada çok başarılıdır. Özellikle mor soğan anti oksidan açısından en zengin olanıdır. Soğanı sütle karıştırıp tükettiğinizde birçok hastalığı tedavi edebilirsiniz.

Mor soğanı süt ile tüketmenin faydaları

Kan basıncını (tansiyonu) düşürücü etkiye sahiptir. Safra kesesi salgısını artırır ve bunun sonucu olarak taş oluşumunu önler. -Mor Soğan suyu kalbi güçlendirmektedir, Taşıdığı esterler kanın pıhtılaşmasını önler.

Mor soğan ve süt karışımı nasıl yapılır?

Mor soğanı ince ince doğrayın ve sütün içinde kaynatın. Bu sütü için ve dibinde kalan soğanları da yiyin. Ayak ve el tırnaklarınız çabuk kırılıyor ise tırnaklarınızı mor soğan suyu ile ovun.

Mor soğan safra taşına iyi gelir mi?

Mor soğan safra kesesi salgısını arttıran özelliğe sahiptir ki bu da safra kesesinde taş oluşumunu büyük oranda önler. Ayaklarda, ellerde, bacaklarda, karında ve göğüste şişmelere karşı soğan suyu içmek etkili bir yöntemdir.

Mor soğan kaynatıp içmek

Şeker hastalığına karşı mor soğan yemek oldukça önemli ve etkilidir. Mor soğan safra kesesi salgısını arttıran özelliğe sahiptir ki bu da safra kesesinde taş oluşumunu büyük oranda önler. Ayaklarda, ellerde, bacaklarda, karında ve göğüste şişmelere karşı soğan suyu içmek etkili bir yöntemdir.

Soğan bozulduğu nasıl anlaşılır?

Soğanın bozulduğunu anlamak çok kolaydır. Genellikle soğan bozulmaya başladığında kabuğu yumuşar, içinde siyahlık oluşur ve soğandan kötü bir koku gelir. Bozulan soğanlar da kesinlikle tüketilmemelidir.