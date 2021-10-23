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Gündem Kırmızı soğandan bulaşan virüs yeniden patlak verdi
Gündem

Kırmızı soğandan bulaşan virüs yeniden patlak verdi

Bilim insanlarını harekete geçiren kırmızı soğandan bulaşan Salmonella virüsü yeniden ortaya çıktı. ABD'li uzmanlar, Meksika'da ithal edilen soğanlarda virüs tespit edildiğini belirterek, soğanların çöpe atılmasını istedi. Bu çağrıya uyan vatandaşlar, evlerindeki soğanları atmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 15:18:00 -
Kırmızı soğandan bulaşan virüs yeniden patlak verdi

Dünya koronavirüs salgını ile baş etmeye çalışırken, başka salgınlar da insan sağlığı tehdit etmeye devam ediyor. Kanada'da önceki yıl ciddi sorunlara yol açan Salmonella virüsü yeniden hortladı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilim insanları, Meksika'da getirilen soğanlarda virüs tespit edildiğini belirterek, soğanların çöpe atılmasını istedi.

37 eyalete sıçradı

ABD'nin tam 37 eyaleti 'Salmonella' salgınıyla savaşıyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) vatandaşlara ev ve iş yerlerindeki tüm soğanların atılması gerektiğini söyledi.

Çöpe atmaya başladılar

CDC'nin yaptığı uyarıda "Meksika'nın Chihuahua kentinden ithal edilen kırmızı, beyaz ve sarı soğanları çöpe atın. Bu soğanlarla temas etmiş olabilecek tüm yüzeyleri yıkayın ve sterilize edin. Soğanlar 27 Ağustos'ta Meksika'dan ithal edildi ancak depoda üç aya kadar bekleme süresi var. Bu nedenle bu soğanlar hala evlerde ve işyerlerinde olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Bu çağrıya uyan çok sayıda kişi de yapılan uyarıya kulak vererek, evlerindeki soğanları çöpe attı.

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