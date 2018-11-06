Kırmızı listedeki terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, 4 Milyon TL ödülle aranan kırmızı listedeki bir teröristin öldürüldüğünü açıkladı.06 Kasım 2018 Salı 13:48
İçişleri Bakanlığı, Bedirhan Abo adlı kırmızı listedeki teröristin 31 Ekim'de Şırnak'ta öldürüldğünü açıkladı
Bakanlık açıklama yaptı
İç güvenlik operasyonları kapsamında, 31 Ekim 2018 günü Cudi Dağı Helenapir Tepe kırsalında tespit edilen bir grup terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmişti.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlar listesinde 4 Milyon TL ödülle "Kırmızı Kategori"de yer alan sözde Botan saha sorumlusu Masiro kod adlı Bedirhan Abo olduğu tespit edilmiștir.
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