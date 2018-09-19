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Kırmızı listede yer alıyor! Gümüşhane'de görüntülendi

Gümüşhane'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı görüntülendi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 12:21
Kırmızı listede yer alıyor! Gümüşhane'de görüntülendi

Kentte, arazi çalışmalarını sürdüren Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanına rastladı. Bölgede nadir görülen Arap tavşanı, ekipler tarafından fotoğraflanmasının ardından kaçarak gözden kayboldu.

DKMP ekipleri daha sonra, görüntülemeyi başardığı hayvanın fotoğraf karelerini de sosyal medyada paylaştı.

Paylaşımda, "Çok fazla bilinen bir tür değildir ve ilk karşılaştığınızda ne olduğunu bir türlü kestiremezsiniz. Tavşan gibi kulakları, kanguru gibi arka ayakları fare gibi gövdesi olan Arap tavşanı Kırmızı Listede yer alan koruma altındaki türlerimizdendir" denildi.

 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 12:21
  1. Gümüşhane
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