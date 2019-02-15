Kırmızı Kitap, 13. Ankara Kitap Fuarı’nda

YENİ AKİT / ANKARA

Ankara Haber Müdürümüz Muhammet Kutlu’nun kaleme aldığı, yayınlandığı günden bu yana tartışma oluşturan Kırmızı Kitap, 2023 sonrasının lider Türkiye’sini anlatıyor.

“Türk’ün bin yıllık derin anayasasının sırrına herkes şahit olacak…” sloganıyla yayınlanan kitap, gerçek anlamda ezberleri bozmuş bir eser niteliği taşıyor.

Türkiye’nin ve Asya’nın eski parlak günlerine dönmesini hedef edinen karizmatik bir lider. Gözünü budaktan sakınmayan, yolsuzluğa, rüşvete, batılı çıkar gruplarına bulaşmamış biri. Önce yıllardır keşfedilmeyi bekleyen petrolü çıkarmayı başarıyor.

Türkiye, kısa sürede dünyanın en büyük petrol üreticisi oluyor. Ardından, bölücüler tarafından Türkiye’den kopartılan Güneydoğu’yu yeniden kazanıyor. Müthiş teknolojik atılımlarla Türkiye’yi birkaç yıl içinde dünyanın önde gelen güçleri arasına sokuyor.

Önce Arap ve Müslüman ülkelerin liderliğini üsleniyor, ardından Rusya, Çin, Japonya, Hindistan, İran gibi önemli devletlerle Asya Birliği’nin temellerini atıyor. Dünyanın enerji arzı ve ticaretinin yüzde 70’ten fazlasını temsil eden tüm Asya ülkeleri, bu birlik içinde bir araya geliyor. Asya Birliği kurulur kurulmaz, kendi para birimi olan “Asya”yı tedavüle sokuyor ve tüm uluslararası ticarette Asya dışında para birimini tanımayacağını açıklıyor. Bu açıklamanın ardından bütün Batı borsaları birkaç gün içinde çöküyor.