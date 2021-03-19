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Yerel 'Kırmızı' kentin tek 'mavi' ilçesi…
Yerel

'Kırmızı' kentin tek 'mavi' ilçesi…

Sağlık Bakanlığı güncel verilerine göre; nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü 'çok yüksek riskli' kategorisindeki 'kırmızı' ile işaretli iller arasındaki Trabzon'da tek 'mavi' yer dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’ün de yer aldığı Çaykara ilçesi oldu. Tedbirlere uyulmasıyla vaka sayıları azalan ilçede, güncel verilere göre 27’si temaslı toplam 12 vaka bulunmaktadır.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 10:13:00 -
'Kırmızı' kentin tek 'mavi' ilçesi…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6- 12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü illerin yer aldığı Karadeniz Bölgesi’nde sıkı denetim ve kontroller devam ediyor. Geçen hafta 100 bin kişide 226,14 olan vaka sayısı bu hafta 222,32’ye gerileyip, düşüş olsa da yine en fazla vakaların görüldüğü ilk 10 şehir arasında yer alan Trabzon’da filyasyon ekipleri virüsün izini sürüp, temaslı kişileri belirlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vaka sayısında düşüş olmasına rağmen, ‘kırmızı’ renkle işaretlenen ‘çok yüksek riskli’ il durumundan kurtulamayan Trabzon’da, tek ‘mavi’ yerin; dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’ün de yer aldığı Çaykara ilçesi olduğu dikkat çekiyor. Tedbirlere uyulmasıyla vaka sayıları azalan 13 bin 890 nüfuslu ilçede, güncel verilere göre 12 vaka ve 27 temaslı bulunuyor.

'Mavi' ilçede 'rehevat' uyarısı

Gözde turizm merkezi Uzungöl’deki turizm işletmecilerinin yanı sıra ilçe halkı, vakaların düşüş eğiliminde oluşunu, sevindirici gelişme olarak karşılıyor. İlçedeki yetkililer ‘rehavet’ uyarılarında bulunup, tedbirlere uyulmasını isterken, kent sakinleri ise Çaykara’nın ‘mavi’ oluşunu, ilçede bağ bahçe işleri ile ilgilenen yöre halkının, şehrin kalabalık ortamlarından uzak durmasına bağlıyor.

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