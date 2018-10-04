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Kırmızı Kategoride aranan terörist öldürüldü!

6 Eylül'de Mardin'de düzenlenen hava harekatında öldürülen teröristlerden birinin, Kırmızı Kategoride aranan Mehmet Sait Sürer olduğu bildirildi.

04 Ekim 2018 Perşembe 11:42
Kırmızı Kategoride aranan terörist öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı, 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aranan "Cuma Mardin" kod adlı Mehmet Sait Sürer isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "06.09.2018 tarihinde Mardin/Nusaybin/Talliağılları mevkiinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesinde Kırmızı Kategoride yer alan sözde Mardin Eyalet sorumlusu Cuma Mardin kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğu tespit edilmiştir" denildi.

 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 11:42
  1. Mardin
  2. PKK operasyonları
  3. PKK'lı terörist
  4. Kırmızı kategoride aranan terörist
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  6. Mehmet Sait Sürer

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