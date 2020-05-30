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Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler! O anlar saniye saniye kaydedildi

Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlardan inen kişiler arasında çıkan kavgada tekme ve tokatlar havada uçuştu. Film sahnelerini aratmayan anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 13:19:00 -

Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen iki araç içerisindeki gençler, bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etmeye başladı. Tekme tokatlı kavga başka bir araçtaki vatandaş tarafından kameraya alındı.

Kırmızı ışıkta birbirine girdiler

Olay, Antalya kent merkezinde kırmızı ışıkta araçların beklediği sırada yaşandı. Sebebi henüz bilinmeyen kavgada tekme tokatlar adeta havada uçuştu. Kavga anı diğer araç sürücüleri tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kırmızı ışıkta en ön sırada bekleyen bir araç sürücüsü aracından inmesiyle tartışma başladı. Bu sırada sürücünün yakını olduğu tahmin edilen bir adamla 3 genç arasında çıkan kavga birden alevli yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Araç sürücüsü darp edilen adamla gençleri ayırmaya çalışırken kendisine de yumruklardan nasibini aldı.

Kavga anı kamerada

O sırada bir maskeli bir kadın da gençlerden birini tutmaya çalıştı ancak, genç kadının tuttuğu genç kıyafetini çıkarak sıyrıldı ve kavgaya devam etti. Olay anı ise kırmızı ışıkta üçüncü sırada bekleyen araç sürücüsü tarafından bir cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

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