Kırmızı ışıkta otomobile çarptı! Alkollü sürücüye meydan dayağı

Nevşehir’de kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan otomobilin alkollü sürücüsü Feridun Y., olay yerinde toplanan vatandaşlar tarafından darbedildi. Kazada yaralanan arkadaşıyla birlikte aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırılan alkollü sürücü Feridun Y.’ye ye 25 bin TL ceza uygulanarak, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Ürgüp yolu üzerinde meydana geldi. Feridun Y. idaresindeki 38 ALK573 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Merve Nur A. yönetimindeki 34 BLM 448 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Feridun Y.’nin aracında bulunanlardan bir kişi yaralandı. Kazadan sonra iddiaya göre diğer otomobilin sürücüsüne hakaret eden ve alkollü olduğu anlaşılan Feridun Y., olay yerinde toplanan vatandaşlar tarafından darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Feridun Y., polisin müdahalesiyle kalağın elinden kurtarıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve yapılan testte alkollü olduğu belirlenen Feridun Y., polise yaşananları anlatırken aracı kardeşinin kullandığını öne sürerek, “Kardeşim arabaya çarptı, ‘hasarınızı karışlayım’ dedim. Hasar, ziyan varsa karşılayacağız. Problem yok” diye konuştu.

Kırmızı ışıkta beklerken otomobilin çarptığı aracın sürücüsü Merve Nur A. ise “Ben normalde ışıklarda duruyordum. Arkamdan bir anda vurdular. Bende arabadan indim. Ne olduğunu anlayamadım. Arkadan baktım arkadaş zaten direk alkol kokuyordu. Üstüme yürüdü, ‘bir şey yok’ dedi. Sonra, ‘arabayı kenara çekin’ dedi. Kenara çektik. O sıra ben, ‘alkollüsünüz nasıl böyle bir şey yapabiliyorsunuz?’ dedim. Alkollü araç sürdüğünü önce kabul etmedi sonrasında kabul etti. Ben, ‘polisi arayalım’ dedim. Israrla polisi aramamı istemedi. Sonra bağırmaya çalıştı. Annemin, kardeşimin üzerine yürüdü. Temas halinde bulundu bize vuracaktı. Sonra diğer arkadaşlar geldi. Arabadan indiler. Onlar şoför değişikliği yapmaya kalktılar. Bende ısrarla, ‘durun’ diye bağırdım. Sonra tehdit ettiler. ‘Avukatımı arayacağım, kimse ehliyetime el koyamaz’ dedi. ‘Parayla halledelim. Kayseri’ye gidelim’ dedi. Ben kabul etmeyince, ‘bu araçta hiç bir şey yok gidebilirsiniz’ dedi. Ben, ‘polisi arayacağım’ deyince o sırada olaylar daha da ilerledi. Bana ve polislere küfretti. Arkadaşlara da küfretti.” diyerek yaşananları anlattı.

Kaza yaralanan yolcu ile vatandaşların darbettiği Feridun Y., sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Feridun Y.’ye ‘Alkollü araç kullanmak’ suçundan 25 bin TL ceza uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.