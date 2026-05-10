Kırmızı ışıkta felaketi yaşadılar! 3 yaralı
Bursa’nın Mudanya ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İddiaya göre, 16 CGL 33 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran 16 AAL 223 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazaya karışan araçta bulunan kişiler yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenileyen 16 CGL 33 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen 16 AAL 223 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 16 CGL 33 plakalı otomobilin sürücüsü ile beraberindeki 2 kişi, ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.