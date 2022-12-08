  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete arkadan çarptı
Yerel

Kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete arkadan çarptı

Bilecik’te kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonete arkasından gelen kamyonun çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 11:42:00 -
Kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete arkadan çarptı

Bilecik’te kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonete arkasından gelen kamyonun çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre; Bilecik-Osmaneli karayolunda Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi mevkisinde Ergün U. (54) idaresindeki 43 ACV 574 plaka kamyon, ışıklara geldiği esnada kırmızı ışıkta bekleyen Yonis C.(52) yönetimindeki 11 AJ 559 plaka kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23