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Aktüel

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

Sivas’ta bir kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 10:15:40 -
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

Sivas’ta bir kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.


Edinilen bilgilere göre kaza, dün 16.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım girişi kavşağında meydana geldi. S.A yönetimindeki 58 UA 285 plakalı kamyonet ile M.A yönetimindeki 58 ABY 943 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan yolcu S.A yaralandı. S.A olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. O kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada kamyonet sürücüsünün kırımızı ışıkta geçtiği ve hızla giden otomobilin kamyonete çarptığı görüldü.

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