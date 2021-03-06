Kırmızı ışık ihlali felaketi getiriyordu! 2'si çocuk 6 yaralı

Kaza, Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Gökdere Kavşağı’nda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 DIL 918 plakalı aracıyla Haşim İşcan Caddesi’ne seyir halinde olan sürücü İ.K., kırmızı ışıkta durmayarak kavşağı geçmeye çalıştı. Bu sırada kendisine yeşil ışık yanan 16 AAU 054 plakalı İ.A idaresindeki kamyonet, duramayarak kırmızı ışık ihlali yapan İ.K.’nın aracına çarptı. Kaza sebebiyle kamyonetin içerisinde bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı. Otomobilde bulunan 2’si çocuk 4 kişi de hafif yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 arkadaş, ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Kazada yaralanan 6 kişi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle Gökdere Kavşağı’nda yoğun trafik oluştu. Yol, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.