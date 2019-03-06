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"Kırmızı eti 2-3 sene içerisinde ihraç eder duruma geliriz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye, Allah'a çok şükür, bugün itibarıyla balığı da kanatlıyı da ihraç eder durumda. İnşallah kırmızı et konusunda da 2-3 sene içerisinde ihraç eder duruma geliriz. Burada biraz zamana ihtiyaç var" dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 00:57
"Kırmızı eti 2-3 sene içerisinde ihraç eder duruma geliriz"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin (GAİB) toplantı salonunda düzenlenen Tarım ve Orman Sektör Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle 2023'e kadar halkın kendilerine vize verdiğini söyledi.

Yeni sistemle halka daha iyi hizmet üretebilmek adına çalışmalar yapıldığını ifade eden Pakdemirli, bakanlık görevine getirildikten sonra çiftçinin, üreticinin ve köylünün ayağına giderek sorunu ve çözüm önerilerini tespit etmeye çalışacağına dair karar aldığını hatırlattı.

Sorunların hepsine vakıf olduğunu ve tüm sorunların ortak olduğunu anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Sorunlarla ilgili fotoğrafı çok iyi çektik. Elimizin problemlerinizin üzerinde olduğunu iyi bilin. Sizin sorunlarınız, bizim derdimiz. Önümüzdeki 20-25 sene içerisinde üretimi yüzde 50 arttırmalıyız. Herkes de bunun bilincinde. O yüzden sizleri memnun edecek şartları oluşturmamız lazım. Geçici bir dönem sorun yaşayabiliriz. Geçen seneye oranla gübreniz yüzde 60 arttı, yeminiz yüzde 40 arttı. Bunların hepsinin farkındayız. Diğer taraftan da satacağınız buğday, arpanın fiyatlarına bunları nasıl yansıtırız, fiyat anlamında nasıl avantajlı oluruz, bunları da hesaplıyoruz. Hepsini biliyoruz, hepsini çözeceğiz. Bize biraz zaman verin. Tarımda iki şey var. Birisi hemen çözülecek sorunlar, diğeri de zamana ihtiyaç duyulanlar. Türkiye, Allah'a çok şükür, bugün itibarıyla balığı da kanatlıyı da ihraç eder durumda. İnşallah kırmızı et konusunda da 2-3 sene içerisinde ihraç eder duruma geliriz. Burada biraz zamana ihtiyaç var ama Türkiye önemli olan stratejik ürünlerde kendi kendine yeten, fazlasını topluma veren ülke olmakla mükelleftir."

Gaziantepli çiftçilerin hasretle beklediği Doğanpınar Barajı ve Hamidiye Göleti'ni hizmete aldıklarını bildiren Pakdemirli, konuşmasına şöyle devam etti:
 
"Özellikle 2 milyar 126 milyon lira yatırımla devasa Düzbağ Projesi'ni tamamlayarak, Gaziantep'e 97 milyon metreküp memba kalitesinde içme suyu getirdik. Gaziantep'imize hayırlı, uğurlu olsun. Ayrıca 5 bin 40 dekar araziyi sulayacak olan 46,5 milyon lira maliyetli Güneş Göleti ve sulamasını da bu yıl tamamlayacağımızı buradan tekrar hatırlatmak isterim. Hayvancılıkta Gaziantep'i şaha kaldıracak bir büyük projemiz daha var. Oğuzeli ilçesi Çayırbaşı mevkisinde 2,7 milyon metrekare alanda kuracağımız 2. Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi ile Gaziantep, bölgenin ve civar illerin et ihtiyacının büyük bir kısmı karşılayacak. Daha tek tek sayamadığım birçok müjdemizin de gazi şehrimiz, çalışkan Gaziantep'imize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 00:57
  1. Gaziantep
  2. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri
  3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  4. Tarım ve Orman Sektör Toplantısı

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