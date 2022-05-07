Kırmızı ete zam mı gelecek? Kırmızı et fiyatları güncel ESK
Son günlerde kırmızı et fiyatlarında artış yaşanacağına yönelik iddialar gündeme geliyor. Konu hakkında Et ve Süt Kurumu açıklama yaptı. Et ve Süt Kurumu güncel et fiyatları:
Ramazan ayının ardından kırmızı ete zam yapılacağı yönündeki iddialara karşı Et ve Balık Kurumu'ndan (ESK) açıklama geldi.
Kırmızı ete zam mı gelecek? Kırmızı et fiyatları güncel ESK
Et fiyatları üzerinde, ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar süren spekülatif fiyat hareketlerinin, ESK tarafından yakından takip edildiği bildirilen açıklamada, "Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır” ifadeleri kullanıldı.