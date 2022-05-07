  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kırmızı ete zam mı gelecek? Kırmızı et fiyatları güncel ESK
Ekonomi

Kırmızı ete zam mı gelecek? Kırmızı et fiyatları güncel ESK

Son günlerde kırmızı et fiyatlarında artış yaşanacağına yönelik iddialar gündeme geliyor. Konu hakkında Et ve Süt Kurumu açıklama yaptı. Et ve Süt Kurumu güncel et fiyatları:

Yeniakit Publisher
2022-05-07 18:34:00 -
Kırmızı ete zam mı gelecek? Kırmızı et fiyatları güncel ESK

Ramazan ayının ardından kırmızı ete zam yapılacağı yönündeki iddialara karşı Et ve Balık Kurumu'ndan (ESK) açıklama geldi.

Kırmızı ete zam mı gelecek? Kırmızı et fiyatları güncel ESK

Et fiyatları üzerinde, ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar süren spekülatif fiyat hareketlerinin, ESK tarafından yakından takip edildiği bildirilen açıklamada, "Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay