Kırmızı bültenle aranıyordu! Türkiye yakaladı

Türkiye, uluslararası suçlulara göz açtırmıyor. Hollanda makamlarınca kırmızı bültenle aranan ve uzun süredir takip edilen Hollanda vatandaşı W.A.L., İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandıktan sonra adaletten kaçamadı. Hakkındaki iade işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlı, Hollanda'ya gönderildi.

MİT VE EMNİYETTEN ORTAK OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda W.A.L'nin İstanbul'da saklandığını belirledi.

16 Mayıs'ta Pendik'te düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre W.A.L'nin, kardeşi olan uluslararası suç örgütü lideri J.L. ile birlikte kokain ticareti yaptığı belirlendi. Yetkililer, uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin çeşitli mal varlıklarına aktarıldığını ve bu gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetler yürütüldüğünü tespit etti.

Şüpheli hakkında Türkiye'de de "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

CEZAEVİNDEN HAVALİMANINA

Tutuklu bulunduğu cezaevinden alınan zanlı, sıkı güvenlik önlemleri altında Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Burada uçağa bindirilen W.A.L., Hollandalı adli makamlara teslim edilmek üzere ülkesine gönderildi.

Böylece uluslararası düzeyde aranan bir firari daha Türkiye'de yakalanarak adalete teslim edilmiş oldu.