Kırmızı bültenle aranıyordu! Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından dolayı Türkiye ve ABD tarafından kırmızı bültenle aranan SBK Holding patronu Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya polisi tarafından saat 15.30 sularında tutuklandı.

SBK Avusturya'da gözaltına alındı

Türkiye ve ABD tarafından aranan, SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya’da gözaltına alındı.

Viyana Büyükelçisi doğruladı

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Korkmaz'ın bu ülkede gözaltına alındığı yönündeki iddiaları doğruladı. Büyükelçi Ceyhun, AA muhabirinin Korkmaz'ın Avusturya'da gözaltına alındığı iddialarına ilişkin sorusuna, "Doğru. Bilgimiz var. Takip ediyoruz." cevabını verdi.

Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.

Sezgin Baran Korkmaz'ın 10 milyon euro iddiası

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Habertürk sunucusu Veyis Ateş'in firari iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'dan 'bir işini çözmek' için 10 milyon Euro istediğini iddia etmişti. Önceki gün Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Veyis Ateş ise Korkmaz'dan para istediği yönündeki iddiaları reddetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kara para aklama soruşturması kapsamında malvarlığına el konulan Sezgin Baran Korkmaz hakkında Türkiye ve ABD tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz

Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

Sezgin Baran Korkmaz 7 Kasım 1977 tarihinde Kars’ta dünyaya geldi. SBK Holding ve SBK Vakfının kurucu başkanıdır. Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç sanayi, Unico Sigorta, Münir Şahin İlaç Sanayi, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Derneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, Hexagon Mühendislik, Auto Alsat Bilişim Otomotiv, Vaniköy Sigorta, Komak Madeni Yağ Akaryakıt, Boğaziçi Cam Sanayi, Bukombin Bilişim, Ürosan Kimya, Noil Yatırım, Blane Teknoloji, Umut İlaç, İsaanne Sarl şirketlerinin sahibidir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, uluslararası kara para aklama suçlamasıyla aranmaktadır. Türkiye'deki şirketlerine ve tüm mal varlığına mahkeme tarafından el konulmuştur. Amerika'nın Utah Eyaleti'nde vergide sahtecilik yapmaktan ceza almış bir şirketle de ilişkisi mevcuttur.