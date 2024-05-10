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Gündem Kırmızı bültenle aranıyordu! Örgüt elebaşısı Yunanistan'da yakalandı
Gündem

Kırmızı bültenle aranıyordu! Örgüt elebaşısı Yunanistan'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-05-10 18:36:00 -
Kırmızı bültenle aranıyordu! Örgüt elebaşısı Yunanistan'da yakalandı

Adana Valiliği, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara'nın Yunanistan'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilmek üzere tutuklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bayğara'nın Yunanistan'da Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından yakalanıp tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, Bayğara'nın Türkiye'ye iade edileceği, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

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