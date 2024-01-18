  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ üyesi Eskişehir’de enselendi!
Gündem

Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ üyesi Eskişehir’de enselendi!

Yeniakit Publisher
2024-01-18 18:29:00 -
Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ üyesi Eskişehir’de enselendi!

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi Eskişehir’de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personelleri tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. DEAŞ terör örgütünün silahlı kanadı içerisinde faaliyette bulunduğu ve Eskişehir’de olduğu tespit edilen, kırmızı bülten aranan Irak uyruklu M.İ.A.A., ekiplerin operasyonuyla yakalandı.
Yapılan aramalarda ele geçirilen 38 bin TL ve 200 dolar ve çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şahıs hakkında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Resmen çılgına dönmüştü! Ve Hakan Fidan rest çekti! İşte kızdıran konular
Resmen çılgına dönmüştü! Ve Hakan Fidan rest çekti! İşte kızdıran konular

Gündem

Resmen çılgına dönmüştü! Ve Hakan Fidan rest çekti! İşte kızdıran konular

11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonu! Bakan Yerlikaya: 36 şüpheli yakalandı
11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonu! Bakan Yerlikaya: 36 şüpheli yakalandı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonu! Bakan Yerlikaya: 36 şüpheli yakalandı

İmamoğlu ve Soyer yandaş semirtmede birbiriyle yarışıyor! Giderayak vurgun
İmamoğlu ve Soyer yandaş semirtmede birbiriyle yarışıyor! Giderayak vurgun

Gündem

İmamoğlu ve Soyer yandaş semirtmede birbiriyle yarışıyor! Giderayak vurgun

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23