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Gündem Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu taciri İstanbul'da yakalandı
Gündem

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu taciri İstanbul'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-04-11 22:40:00 - 2023-04-11 22:50:41

Uyuşturucu ticaretinden kırmızı bültenle aranan Ürfi Ç. İstanbul’da TEM ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon sonucunda yakalandı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan, hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Ç. İstanbul'da yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimi ve İstihbarat Başkanlığının gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Ç. İstanbul’un Sarıyer ilçesinde saklandığı adreste TEM ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon sonucunda yakalandı.

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