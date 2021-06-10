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Gündem Kırmızı Bültenle aranan terörist Muğla'da yakalandı
Gündem

Kırmızı Bültenle aranan terörist Muğla'da yakalandı

Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K isimli terörist, bugün Muğla/Milas’ta düzenlenen operasyon ile enselendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 21:36:00 - 2021-06-10 21:39:20
Kırmızı Bültenle aranan terörist Muğla'da yakalandı

Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K isimli terörist, bugün Muğla/Milas’ta düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Emniyet İstihbarat Birimlerinin Başarılı Çalışması Sonucu; TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Markist Leninist) terör örgütü kırsal alan yapılanması TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) içerisinde geçmiş dönemde Merkez Komite Üyesi olarak faaliyet yürüten, örgüt adına çok sayıda illegal-silahlı eyleme katılan, 1979'da örgüt mensupları ile çıkan çatışmada Muammer Sencer isimli polis memurunun şehit edildiği olayın faillerinden olan, Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K isimli terörist, bugün Muğla/Milas’ta düzenlenen operasyon ile yakalandı.

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