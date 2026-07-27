Kırmızı bültenle aranan suçlulara şarkı yazan rapçi tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kırmızı bültenle aranan firarilere yazdığı şarkı sözleri nedeniyle İzmir'in Çeşme ilçesinde sahnedeyken gözaltına alınan ve Rapçi Uzay olarak tanınan Erol Can Güncü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çeşme'de verdiği bir konser sırasında Çeşme Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Erol Can Güncü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kırmızı bültenle aranan firarilere atfettiği şarkı sözleri sebebiyle yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 gün boyunca gözaltında tutulan Güncü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan Güncü, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.