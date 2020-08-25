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Gündem Kırmızı bültenle aranan PKK'lı teröristler teslim oldu
Gündem

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı teröristler teslim oldu

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan terörist ikna yoluyla, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 22:55:00 -
Kırmızı bültenle aranan PKK'lı teröristler teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından verilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirilirken, biri İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 teröristin ikna yoluyla, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı ve emniyetin ikna çalışmaları sonucunda 2 bölücü terör örgütü üyesi bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Irak'ta faaliyette bulunan PKK'lı teröristin İnterpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede arandığı açıklandı.

8 ay içinde 139 terörist teslim oldu

Son 2 PKK'lı teröristin teslim olmasıyla, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 139’a çıktı.

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