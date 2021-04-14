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Aktüel Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist İstanbul'da enselendi
Aktüel

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist İstanbul'da enselendi

İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda kırmızı bültenle aranan Tacikistanlı Soleh Solıkhov'un yakalandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 14:33:00 -
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist İstanbul'da enselendi

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik 10 ilçedeki 19 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında ülkesinin talebi üzerine kırmızı bültenle arandığı belirtilen Soleh Solıkhov'un da olduğu kaydedildi. Gözaltına alınan kişilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.

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