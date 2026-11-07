488 kişi onun yüzünden öldü: Tarikat liderinin cezası belli oldu!

200 YIL HAPİS CEZASI ALDI Duruşma öncesinde mahkeme binası dışında kurulan bir çadırda gülümserken görüntülenen tarikat liderinin 100 yıl cinayet, 100 yıl ise açlıkla bağlantılı suçlardan olmak üzere toplam 200 yıl hapis yatmasına hükmedildi. Mahkeme kararında, Mackenzie'nin takipçilerine ölümle sonuçlanacak şekilde aç kalmaları yönünde telkinde bulunarak olaylarda birincil cezai sorumluluk taşıdığı vurgulandı. Hakim, verilen cezanın benzer vahşetlerin önüne geçilmesi ve bu tür suçların hukukun izin verdiği en ağır yaptırımlarla karşılanacağı mesajının verilmesi açısından adil ve yerinde olduğunu belirtti.