488 kişi onun yüzünden öldü: Tarikat liderinin cezası belli oldu!
Kenya Yüksek Mahkemesi, müritlerini aç bırakarak 488 kişinin ölümüne neden olan tarikat liderine 200 yıl hapis cezası verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kenya Yüksek Mahkemesi, müritlerini aç bırakarak 488 kişinin ölümüne neden olan tarikat liderine 200 yıl hapis cezası verdi.
Kenya'da, takipçilerine açlıktan ölmeleri halinde "Hz. İsa ile buluşacakları" ve "cennete gidecekleri" vaadinde bulunarak 448 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan "açlık tarikatı" lideri Paul Mackenzie'nin cezası belli oldu. Mombasa Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada hakkındaki suçlamaları reddeden Mackenzie, takipçilerini aç kalmaya zorlamadığını savundu. Ancak mahkeme, bu savunmayı kabul etmedi.
200 YIL HAPİS CEZASI ALDI Duruşma öncesinde mahkeme binası dışında kurulan bir çadırda gülümserken görüntülenen tarikat liderinin 100 yıl cinayet, 100 yıl ise açlıkla bağlantılı suçlardan olmak üzere toplam 200 yıl hapis yatmasına hükmedildi. Mahkeme kararında, Mackenzie'nin takipçilerine ölümle sonuçlanacak şekilde aç kalmaları yönünde telkinde bulunarak olaylarda birincil cezai sorumluluk taşıdığı vurgulandı. Hakim, verilen cezanın benzer vahşetlerin önüne geçilmesi ve bu tür suçların hukukun izin verdiği en ağır yaptırımlarla karşılanacağı mesajının verilmesi açısından adil ve yerinde olduğunu belirtti.
190 ÇOCUK, 1 YETİŞKİNİN ÖLÜMÜNÜ KAPSADI Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, olaylarda 448 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, Mackenzie’nin yargılandığı dava 190 çocuk ile 1 yetişkinin ölümüne ilişkin suçlamaları kapsadı.
ORMANDA YÜZLERCE KİŞİNİN CENAZESİNE ULAŞILDI "Shakahola katliamı" olarak da adlandırılan olay, 2023 yılında Kenya'nın Kilifi bölgesindeki Shakahola Ormanı'nda yapılan çalışmalarda yüzlerce kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla ortaya çıkmıştı. Olay, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
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