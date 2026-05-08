Kırmızı bültenle aranan 48 suçlu Türkiye'ye getirildi!

İçişleri Bakanlığı, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan toplam 48 suçlu Türkiye’ye getirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Toplam 48 suçlu; Gürcistan(31), Almanya(7), Yunanistan(2), Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'den ülkemize geri getirildi." ifadelerine yer verildi. İadesi sağlanan şüphelilerin 27’sinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Kırmızı Bültenle Aradığımız 27,

Ulusal Seviyede Aradığımız 21 suçlu olmak üzere

Toplam 48 suçlu; Gürcistan(31), Almanya(7), Yunanistan(2), Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'den ülkemize geri getirildi.

Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Arananlar (27)

C.S., R.G., F.Ö., G.Ç., E.D., Y.E.A., U.Y., A.Ç., V.J., M.K., A.S.Ö., A.Ç., C.G., Ö.A., A.E.H., A.A., T.Ş., F.Y., T.G., O.T., İ.T., M.P., M.B.T., M.Ö., G.B.K., A.K. ve K.K. ile

Ulusal Seviyede Arananlar (21)

B.Y., A.Z.Ç., H.Ş., M.E., H.İ.Ç., N.Ç., M.Z., Ö.Ç., M.S., A.D.C., M.Ş., C.Ö., C.B., M.E.İ., B.K., İ.Y., A.Ş., İ.K., Ş.Ö., F.S. ve R.P. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz.

