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Aktüel Kırmızı bülten çıkarılması ne demek?
Aktüel

Kırmızı bülten çıkarılması ne demek?

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına Kırmızı Bülten yayımlandı. Bu gelişmelerin üzerine birçok kişi, Kırmızı Bülten çıkarılmasının ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Kırmızı bülten çıkarılması ne demek?

Yeniakit Publisher
2021-04-25 18:20:00 -
Kırmızı bülten çıkarılması ne demek?

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına Kırmızı Bülten çıkarıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bakanlıklara söz konusu şahsın Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep evrakı ulaştırdı.

İNTERPOL'e üye ülkelerin uymak zorunda olduğu 8 bültenden birisi olan Kırmızı Bülten, söz konusu gelişmelerin ardından merak konusu oldu.

Kırmızı bülten çıkarılması ne demek?

Kırmızı Bülten, bir ülkenin aradığı hükümlü, şüpheli ve sanıkların İnterpol'a bildirilmesiyle birlikte üye ülkelerde yakalama emri çıkarıldığı bültendir. Kırmızı Bülten içerisinde fotoğraf ve parmak izi fişleri gibi bilgiler bulunabilir.

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