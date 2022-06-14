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Kadın - Aile Kırmızı biberli çörek otlu kurabiye nasıl yapılır? Biberli kurabiye tarifi
Kadın - Aile

Kırmızı biberli çörek otlu kurabiye nasıl yapılır? Biberli kurabiye tarifi

Ağızda dağılan leziz bir kurabiye tarifi arayanlar 'Çörek otlu kurabiye nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, biberli kurabiye için hangi malzemeler gerekli? Denenmiş çörek otlu kurabiye tarifi

Yeniakit Publisher
2022-06-14 00:54:00 -
Kırmızı biberli çörek otlu kurabiye nasıl yapılır? Biberli kurabiye tarifi

Hafif acı bir kurabiye tarifi mi arıyorsunuz; işte tam kıvamında ağızda dağılan biberli kurabiye tarifi…

Kırmızı biberli kurabiye tarifi

Malzemeler:

  • 125 gram oda sıcaklığında margarin ya da tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 tatlı kaşığı çörek otu
  • 2 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 tatlı kaşığı şeker
  • 3 çay kaşığı kabartma tozu
  • 2 yemek kaşığı elma sirkesi
  • 1 adet yumurtanın akı (Sarısı üzerine)
  • Aldığı kadar un

Üzeri için:

  • Yumurta sarısı
  • Susam

Çörek otlu biberli kurabiye nasıl yapılır?

Un hariç tüm malzemeyi bir yoğurma kabının içerisine alın.

Unu azar azar ekleyin. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Kurabiyelere arzu ettiğiniz şekli verin.

Kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpin.

Kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

Sütlü biber tarifi | Sütlü biber kavurması nasıl yapılır?
Sütlü biber tarifi | Sütlü biber kavurması nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Sütlü biber tarifi | Sütlü biber kavurması nasıl yapılır?

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