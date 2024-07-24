  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Resmen açıklandı: Arap ülkeleri Türkiye'yi hedefe koydu!

Eski İYİ Parti'li iş adamının gayrimeşru skandalında flaş gelişme! Mahkeme son noktayı koydu: Bebeğin babası...

Ahmet Hakan, Ersan Şen'i resmen rezil kepaze etti! Bir daha insan içine falan çıkamaz

İsrail askerleri, Filistinli genci canlı kalkan yaptı

Anket sonuçları açıklandı Trump’ın şaftı kaydı

Laik, seküler, ışıklı, aydın bireylerin aradığı aile! Genç kızın babasına bakın hele...

Trump'a suikast girişimi sonrası o da istifa etti ! Gizli Servis Direktörü eleştirilere daha fazla dayanamadı

Kutsal Ahit sandığı İstanbul’da! Tapınakçılar İstanbul’a bu yüzden geldi

Siz misiniz terörist başına slogan atan! Polis yaka paça aldığı PKK yanlılarına bakın ne dinletti

İt ürüdü kervan yürüdü! Düzenleme komisyonda kabul edildi
Ekonomi Kırmızı benekli 7 metrelik alabalık Uzungöl’ün yeni simgesi oldu
Ekonomi

Kırmızı benekli 7 metrelik alabalık Uzungöl’ün yeni simgesi oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-24 12:39:00 -
Kırmızı benekli 7 metrelik alabalık Uzungöl’ün yeni simgesi oldu

Uzungöl Turizmciler Derneği tarafından hazırlatılan 7 metrelik kırmızı benekli alabalık maketi, Uzungöl’ün yeni simgesi olarak göl kenarına yerleştirildi.

Uzungöl yazısının da bulunduğu yere yakın bölgeye yerleştirilen alabalık maketi yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.

Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, yıllardır akıllarında olan projeyi sonunda hayata geçirdiklerini için mutlu olduklarını söyledi. Derelerde yetiştirilen kırmızı benekli alabalığın Uzungöl'ün sembolü olduğunu belirten Keleş, "Uzungöl'de turizmin bugünlere gelmesini alabalığa borçluyuz. 1974 yılında Uzungöl turizminin baş mimarı Dursun Ali İnan tarafından oluşturulan alabalık üretim çiftliği ile Uzungöl'de turizm yolculuğu başladı ve günümüzde bir dünya markası haline geldi. Hem alabalığın Uzungöl turizmi açısından önemini vurgulamak hem de Dursun Ali İnan'a vefa için böyle bir çalışma tasarladık. Böyle anlamlı bir çalışmanın içinde yer aldığımız için mutluyuz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23