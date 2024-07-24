Kırmızı benekli 7 metrelik alabalık Uzungöl’ün yeni simgesi oldu

Uzungöl yazısının da bulunduğu yere yakın bölgeye yerleştirilen alabalık maketi yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.

Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, yıllardır akıllarında olan projeyi sonunda hayata geçirdiklerini için mutlu olduklarını söyledi. Derelerde yetiştirilen kırmızı benekli alabalığın Uzungöl'ün sembolü olduğunu belirten Keleş, "Uzungöl'de turizmin bugünlere gelmesini alabalığa borçluyuz. 1974 yılında Uzungöl turizminin baş mimarı Dursun Ali İnan tarafından oluşturulan alabalık üretim çiftliği ile Uzungöl'de turizm yolculuğu başladı ve günümüzde bir dünya markası haline geldi. Hem alabalığın Uzungöl turizmi açısından önemini vurgulamak hem de Dursun Ali İnan'a vefa için böyle bir çalışma tasarladık. Böyle anlamlı bir çalışmanın içinde yer aldığımız için mutluyuz" dedi.