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Yaşam 'Kırmızı' Antalya'da 'mehter marşlı' kız isteme töreni
Yaşam

'Kırmızı' Antalya'da 'mehter marşlı' kız isteme töreni

Koronavirüs risk haritasında çok yüksek iller kategorisinde bulunan Antalya'da mehter marşlı kız isteme töreni yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 23:23:00 - 2021-04-03 23:48:42

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya’da sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde pandemi kuralları ihlal edilip mehteran takımı eşliğinde kız isteme merasimi yapıldı.

Mehter marşı ile kız isteme

Kontrollü normalleşme sonrası günlük vaka sayısının 40 bini aştığı şu günlerde, özellikle mutasyonlu virüsle birlikte bulaş oranı arttı. Haftalık vaka tablosunda 100 binde 143,86 oranıyla çok yüksek riskli iller arasında yer alanda Antalya’da pandemi kuralları hiçe sayılıp kız isteme merasimi gerçekleştirildi. Kepez ilçesi Çankaya Mahallesinde, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına karşın damat ve yakınları, araçlarla konvoy yapıp, kız isteme merasimi için bir siteye geldi.

Mehteranın ‘Ceddin Deden’ adlı mehter marşı ile site içerisinde geçiş yapan damat ve yakınlarını, site sakinleri cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

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