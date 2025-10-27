Kırmızı alarm! Rusya'da hava savunma sistemleri aktif edildi!
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin sekiz bölgesi ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde 82 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre düşürülen İHA'ların dağılımı şöyle:
30 İHA Bryansk bölgesi üzerinde, 26 İHA Tula bölgesi üzerinde, 7 İHA Karadeniz üzerinde 4'er İHA Ryazan bölgesi, Krasnodar Krayı ve Azak Denizi üzerinde, 3 İHA Rostov bölgesi üzerinde, 2 İHA Moskova çevresi üzerinde, 1'er İHA Kursk ve Lipetsk bölgeleri üzerinde düşürüldü.
Hava saldırıları nedeniyle Krasnodar'daki havalimanının geçici olarak faaliyetlerine ara verdiği bildirildi.