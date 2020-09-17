Kirli planı böyle itiraf etti! Abbas'ı indirip yerine Türk düşmanı Dahlan'ı getirecekler
Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen ABD'nin Yahudi asıllı İsrail Büyükelçisi David Friedman, Washington yönetiminin Muhammed Dahlan'ı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yerine getirmeyi düşündüğünü söyledi.
ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Israel HaYom gazetesine yaptığı açıklamada Filistin yönetiminin, halkına "olması gerektiği gibi" hizmet etmediğini ileri sürdü.
Filistin'in başına Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yaşayan Muhammed Dahlan’ın gelmesini istediklerini itiraf eden Friedman, "Abbas’ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz" dedi.
Filistin yönetiminin yanlış bir politika izlediğini söyleyen Friedman, "Filistinlilerin yöneticileri, hala çok eski ve alakasız şikayetlerle uğraşıyorlar. 21’inci yüzyıla katılmaları gerekiyor, şu anda tarihin yanlış tarafındalar." diye konuştu.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Yasir Arafat’ın 2004 yılındaki ölümünden sonra 2005’te yapılan genel seçimlerde devlet başkanı seçilmişti.