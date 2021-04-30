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Siyaset Kirli ittifakta son perde! CHP ile HDP birbirine girdi: Haddinizi bilin!
Siyaset

Kirli ittifakta son perde! CHP ile HDP birbirine girdi: Haddinizi bilin!

HDP Sözcüsü Ebru Günay, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarına, "Haddinizi bilin" diyerek cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 11:29:00 - 2021-04-30 11:35:35
Kirli ittifakta son perde! CHP ile HDP birbirine girdi: Haddinizi bilin!

HDP Merkez Yürütme Kurulu, 1915 olaylarının yıldönümünde yayımladığı bildiride “Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bildiriye ilişkin yaptığı açıklamada, "Unutulmasın, emperyalistlerin gölgesinde yapılan ezik siyaset anlayışı hiçbir şekilde kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

HDP Sözcüsü Ebru Günay, Öztrak'a cevap verdi.

Günay, Faik Öztrak'ın ifadelerine yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Sadece insanın değil, siyasetin de bir dengesi vardır. Konforlu alanlardan akıl dağıtmanın, ilkesel erozyonun, iktidara koşar adım yanaşmanın da bir sınırı ve dengesi vardır. Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin!"

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