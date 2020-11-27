Kirli ittifakları ortaya çıkıyor

Hasan Eğrigöz Ankara

Son olarak CHP’li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz’un da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınmasıyla kirli ittifak bir kez daha gözler önüne serildi. Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, şunları dile getirdi: “CHP, İyi Parti ve HDP müttefik durumdalar. Sadece seçim ittifakı yapmıyorlar, hayatın her alanında ortak bir yürüyüş ittifakı oluşturmuşlar. Artık mızrak çuvala sığmıyor, güneş balçıkla sıvanmıyor. İyi Parti, CHP, HDP her konuda müşterek hareket ediyorlar.”