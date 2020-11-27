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Gündem Kirli ittifakları ortaya çıkıyor
Gündem

Kirli ittifakları ortaya çıkıyor

CHP, İyi Parti ve HDP’nin şer ittifakı gün geçtikçe daha da netleşiyor. CHP, son seçimlerde HDP’den aldığı desteğin diyetini, Küçükçekmece Belediyesi’ndeki çocuk parkına PKK paçavrasını çizerek öderken, İP ise, aile kurumunu parçalamayı hedefleyen İstanbul Sözleşmesi maskesi altında HDP ile birleşti.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 09:51:00 -
Kirli ittifakları ortaya çıkıyor

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Son olarak CHP’li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz’un da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınmasıyla kirli ittifak bir kez daha gözler önüne serildi. Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, şunları dile getirdi: “CHP, İyi Parti ve HDP müttefik durumdalar. Sadece seçim ittifakı yapmıyorlar, hayatın her alanında ortak bir yürüyüş ittifakı oluşturmuşlar. Artık mızrak çuvala sığmıyor, güneş balçıkla sıvanmıyor. İyi Parti, CHP, HDP her konuda müşterek hareket ediyorlar.”


Yeni Akit Gazetesi
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