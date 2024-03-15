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Gündem Kirli ittifakın belgelerinden biri de bu! CHP Mersin'de DEM'in adayı için ev ziyaretlerine başladı
Gündem

Kirli ittifakın belgelerinden biri de bu! CHP Mersin'de DEM'in adayı için ev ziyaretlerine başladı

Yeniakit Publisher
2024-03-15 15:15:00 - 2024-03-15 15:19:55
Kirli ittifakın belgelerinden biri de bu! CHP Mersin'de DEM'in adayı için ev ziyaretlerine başladı

CHP'nin belediye meclis üyesi Bayram Yıldırmaz, partisinin DEM Parti ile yaptığı ittifak sonrası Mersin'in Akdeniz ilçesinde aday çıkarılan Nuriye Arslan için oy istemeye başladı. CHP ve DEM Parti ittifakının Mersin Akdeniz ilçesinde ortak belediye başkan adayı Nuriye Arslan, "İstiklal Marşı okumak zorunda değilim" ifadeleriyle hafızalarda yer ediniyor.

Mayıs genel seçimlerinde kapalı kapılar arkasında yapılan CHP-Kandil ittifakı, yerel seçimlere gidilirken açık bir hal aldı.

Seçimden sonra HDP ismini DEM yapan PKK'nın siyasi uzantısı parti ile CHP adeta bütünleşti.

CHP ve DEM, yerel seçimler kapsamında "Kent Uzlaşısı" adı altında başta İstanbul'un bazı ilçeleri olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde de ortak aday çıkardı.

Bu yerlerden birisi ise Mersin...


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Akdeniz adayı açıklanmadı

CHP, Akdeniz ilçesinde adayını açıklamadı. Bunun nedeni ise bölgenin pazarlığa dahil olması.

CHP-DEM İttifakı'nda çıkarılan aday ise Nuriye Arslan...

Her seferinde Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyen CHP, İstiklal Marşı'nı okumayı reddeden Arslan'a destek vermeye başladı.

Arslan, “İstiklal Marşını okumak zorunda değilim.” çıkışıyla tepkileri üzerine çekmişti.

Ev ziyaretleri başladı

CHP, PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in adayı için Akdeniz'de yapılan ev ziyaretlerine katılıyor ve oy istiyor.

CHP Akdeniz Belediye Meclis Üyesi ve 2024 yerel seçimlerinde Akdeniz 6. sıra belediye meclis üyesi adayı olan Bayram Yıldırmaz'ın, DEM Parti Akdeniz Eş Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan ve DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın yanında DEM Parti'ye oy istediği fotoğrafları ortaya çıktı.

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