Kirli ittifaka onlar da dahil oldu... Türkiye'ye F-16 satılmaması için harekete geçtiler
ABD'nin Türkiye'ye 40 adet F-16 savaş uçağı satma teklifine karşı çıkan lobilere son olarak Hindistan da eklendi.
F-35 krizinde çıkmaza giren ABD'nin alternatif olarak Türkiye'ye 40 adet F-16 savaş uçağı satma ve halihazırda bulunan 80 adet F-16'nın modernizasyonunu sağlama teklifine karşı çıkan lobilere Hindistan da eklendi.
Ermeni, Rum ve İsrail gruplarının oluşturduğu Anti-Türk lobisine Hindular adına dahil olan Hindu Amerikan Vakfı, Washington yönetimine, "Türkiye ile yapılacak F-16 anlaşmasını durdurma ve ABD yaptırımlarını uygulama" çağrısında bulundu.