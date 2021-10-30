  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kirli ittifaka onlar da dahil oldu... Türkiye'ye F-16 satılmaması için harekete geçtiler
Gündem

Kirli ittifaka onlar da dahil oldu... Türkiye'ye F-16 satılmaması için harekete geçtiler

ABD'nin Türkiye'ye 40 adet F-16 savaş uçağı satma teklifine karşı çıkan lobilere son olarak Hindistan da eklendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 11:07:00 -
Kirli ittifaka onlar da dahil oldu... Türkiye'ye F-16 satılmaması için harekete geçtiler

F-35 krizinde çıkmaza giren ABD'nin alternatif olarak Türkiye'ye 40 adet F-16 savaş uçağı satma ve halihazırda bulunan 80 adet F-16'nın modernizasyonunu sağlama teklifine karşı çıkan lobilere Hindistan da eklendi.

Ermeni, Rum ve İsrail gruplarının oluşturduğu Anti-Türk lobisine Hindular adına dahil olan Hindu Amerikan Vakfı, Washington yönetimine, "Türkiye ile yapılacak F-16 anlaşmasını durdurma ve ABD yaptırımlarını uygulama" çağrısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

diyarbakırlı

Bu hindolara ne olmuş. Canları mı kaşınıyor. Yani küfür tek millettir anlaşılan.
  • Yanıtla
Verdiği oran yüzde 25 sapmıştı! Patlayan anketçi yeni balonunu şişirdi
Gündem

Verdiği oran yüzde 25 sapmıştı! Patlayan anketçi yeni balonunu şişirdi

Geçmiş seçimlerde AK Parti oylarını olduğundan fazla gösteren Mehmet Pösteki'nin sahibi olduğu ORC, CHP ile çalışmaya başladıktan sonra tam ..
Yunanistan'da bulunan Merkel'den Türkiye açıklaması
Dünya

Yunanistan'da bulunan Merkel'den Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in daveti üzerine Atina'yı ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Göç sorununda Türkiye dest..
Diyanet'e bilendi yine faka bastı! CHP, Mustafa Kemal'in yasağını unuttu
Siyaset

Diyanet'e bilendi yine faka bastı! CHP, Mustafa Kemal'in yasağını unuttu

Mustafa Kemal'in kendi isminin hutbelerde okutulmasını yasaklayan kararnamesine rağmen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 29 Ekim Cumh..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay