'Kirli bomba' iddiası korkuttu! Türkiye acil olarak devreye girdi

Rusya’dan yapılan açıklamalarda; “Ukrayna’nın kirli bomba (radyoaktif madde içeren bomba) kullanarak Rusya’ya karşı provokasyon düzenleme planı olduğu” iddia edilmişti. Bu iddianın ardından savunma bakanları arasındaki telefon diplomasisi hızlandı. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Şoygu, “Ukrayna’nın kirli bomba kullanmasıyla kışkırtıcı eylemlerde bulunması ihtimaliyle” ilgili endişelerini dile getirdi.

Provokasyon uyarısı

Pazar günü gerçekleşen Akar-Şoygu görüşmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “İkili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı görüşmede; bölgedeki güvenlik durumunu daha da kötüleştirecek provokasyonlar konusunda dikkatli ve tedbirli olunması, sahadaki bu tür girişimlerle ilgili olarak koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışılması konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Akar tarafından görüşmede; Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kez dile getirdiği gibi Türkiye’nin bölgede ateşkesin sağlanması, barışın temini, insani yardım ile istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi” denildi. Akar, dün de Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Jet yalanlama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin yanı sıra, ABD, İngiltere ve Fransa, Moskova’nın iddiasını jet hızıyla reddetti. Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin Ukrayna’daki eylemlerinin, dünyaya Rusya’nın “her kötü şeyin kaynağı” olduğunu gösterdiğini söyleyerek, “Eğer biri Avrupa’da nükleer silah kullanıyorsa o da tek bir kişidir. Ve bu kişi az önce Sergey Şoygu’ya arama yapmasını emretti. Rusya eğer arayıp iddiaya göre Ukrayna’nın hazırlıklar yaptığını söylüyorsa bunun anlamı Rusların zaten bunları hazırladığıdır” ifadelerini kullandı. ABD ve İngiltere de ‘kanıtsız iddiayı’ Kremlin’in savaşı tırmandırmak için bir bahane olarak kullandığı vurguladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de “NATO müttefikleri bu iddiayı reddediyor” açıklamasında bulundu.