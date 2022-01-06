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Kadın - Aile Kırlangıç tartar tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Kırlangıç tartar tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Farklı lezzet arayanlar için Kırlangıç tartar tarifi

Yeniakit Publisher
2022-01-06 22:07:00 - 2022-01-06 22:08:47
Kırlangıç tartar tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Kırlangıç tartar tarifi, nasıl yapılır?

Bir tutam taze kişniş
4 parça ince kıyım chili biberi
1/2 limon suyu
Bir çay kaşığı susam
80 gr küp küp doğranmış çiğ somon
1 adet avokado
Tuz
Karabiber

Kırlangıç tartar nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri karıştırın servis tabağına yuvarlak şekil vererek yerleştirin. Ardından avokadoyu limon suyu ile ezin ve somonun üzerine koyun. Süslemek için çeşitli yeşillikler kullanabilirsiniz.

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