Kırlangıç tartar tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Farklı lezzet arayanlar için Kırlangıç tartar tarifi
Kırlangıç tartar tarifi, nasıl yapılır?
Bir tutam taze kişniş
4 parça ince kıyım chili biberi
1/2 limon suyu
Bir çay kaşığı susam
80 gr küp küp doğranmış çiğ somon
1 adet avokado
Tuz
Karabiber
Kırlangıç tartar nasıl yapılır?
Tüm malzemeleri karıştırın servis tabağına yuvarlak şekil vererek yerleştirin. Ardından avokadoyu limon suyu ile ezin ve somonun üzerine koyun. Süslemek için çeşitli yeşillikler kullanabilirsiniz.