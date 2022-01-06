Kırlangıç balığı çorbası ve buğulaması tarifi, nasıl yapılır?

Kırlangıç, yüzgeçleri geniş ve uzunca, ortalama 25-30 cm boyunda, sırt rengi kırmızı-pembe, karnı ise pembe veya beyaz olup bütün denizlerimizde yaygın olarak bulunan bir balık türüdür.

Kırlangıç balığı nasıl temizlenir?

Pullu bir balık türü olarak bilinen kırlangıç balığını pişirmeden önce, pullarını dikkatlice temizlemek gerekmektedir. Ardından, balığın iç organları temizlenir ve yapılacak tarife göre, balık dilimlere ayrılır. Genellikle, kırlangıç balığının eti buğulama yapmak için, kafası ise çorba yapılırken kullanılır. Bahsi geçen şekilde pullarından ve iç organlarından arınan kırlangıç balığı, pişirilmek için hazır demektir...

Kırlangıç balığı çorbası tarifi ve yapılışı

Kırlangıç Balığı Çorbası İçin Gerekli Malzemeler:

1 adet kırlangıç balığı

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Bir avuç defne yaprağı

Tereyağı

Maydanoz

2 adet patates

2 adet havuç

1 adet soğan

Kırlangıç balığı yapılışı

Kırlangıç balığını temizledikten sonra düdüklüye koyun. Düdüklüye yerleştirdiğiniz balığın üzerine patates, soğan, havuç, sarımsak, defne yaprağı, tuz, tereyağı, karabiber ekleyerek, yeterli miktarda (balığın ve tencerenin büyüklüğüne göre) göz kararı su ilave edip 15-20 dakika boyunca balığı pişirin. Pişen balığı ayrı tencereye alıp balığın kılçıklarını temizledikten sonra maydanoz ekleyerek ve blendır'dan geçirin ve sıcak servis edin.Afiyet olsun.

Kırlangıç balığı buğulama tarifi

Malzemeler;

1 adet kırlangıç balığı

2 bardak su

1 adet kuru soğan

1 adet orta boy patates

4 adet maydanoz sapı

Tuz

Karabiber

Süslemek için:

1 çay kaşığı kırmızı balık yumurtası

1 adet doğranmış salatalık turşusu

Sos için:

2 bardak mayonez

1 yemek kaşığı ketçap

2 adet limon veya 1 yemek kaşığı sirke

Şeker

Tuz

Kırlangıç balığı buğulama nasıl yapılır?

Balığı yıkayın. Süzüp, kenarda bekletin. Tencereye su, soğan, patates, maydanoz sapları, tuz ve karabiberi koyup, kaynatın. Kaynayan suya balığı atın. 20 dakika pişirin. Kenara alıp, soğumasını bekleyin.