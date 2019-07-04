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Kırkpınar’da yeni rekor: 2 bin 380 pehlivan kayıt yaptırdı

Bu yıl 658’incisi düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde mücadele edecek pehlivanların kayıt işlemleri tamamlandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 17:41
Kırkpınar’da yeni rekor: 2 bin 380 pehlivan kayıt yaptırdı

Bu yıl 658’incisi düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde mücadele edecek pehlivanların kayıt işlemleri tamamlandı. Geçen yıl 2 bin 300 olan pehlivan kayıt rekoru yenilenerek, bu yıl 2 bin 380 pehlivan kayıt yaptırdı.


Kırkpınar’da yeni kayıt rekoru kırıldı. Minik-1 boyda 145, Minik-2 boyda 155, Teşvik-1 boyda 170, Teşvik-2 boyda 199, Tozkoparan boyda 211, Ayak boyunda 199, Deste Küçük boyda 216, Deste Orta boyda 167, Deste Büyük boyda 119, Küçük Orta Küçük boyda 373, Küçük Orta Büyük boyda 148, Büyük Orta boyda 136, Başaltı 90 ve baş pehlivan boyunda 52 pehlivan olmak üzere toplam 2 bin 380 pehlivan bu yıl dualı çayıra ayak basarak, Er Meydanı Kırkpınar’da güreş tutacak.


Edirne Cetvel Hakemi Raif Bozkuş, geçen yıl kırılan 2 bin 300 pehlivan katılım rekorunun bu yıl 80 pehlivan daha artış göstererek, 2 bin 380 pehlivan kayıt rekoru ile yenilendiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:41
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