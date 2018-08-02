Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bahçıvan olabilmek için yarıştılar
Lüleburgaz ilçesinde bahçıvan alımı için düzenlenen sınavda 95 aday yarıştı.02 Ağustos 2018 Perşembe 10:23
Kırklareli'nin Lüleburgaz Belediyesi'nce işe alınacak bahçıvanlar için sınav yapıldı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalıştırılacak 11 bahçıvanın belirlenebilmesi için adaylar sınava tabi tutuldu.
Kent mezarlığında gerçekleştirilen sınavda, 95 aday makinelerle ot biçerek, bu alandaki becerisini sergiledi.
Personel Hizmetleri AŞ yetkililerinden oluşturulan jüri üyeleri adayların çalışmalarını izleyerek değerlendirmede bulundu.
Sınavda, jüri üyelerince de adaylara bazı sorularda yöneltildi.
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